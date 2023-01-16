مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ينظم ورشة عمل عن المصطلحات الطبية بلغة الإشارة

سوهاج محمود مقبول

نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج ورشة العمل الثانية بعنوان "المصطلحات الطبية بلغة الإشارة"، والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التمريض، بحضور كلًا من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غنى عبدالناصر عميد كلية التمريض، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن هذه الورشة تعد الثانية التي ينظمها المركز بهدف إكساب المشاركين أسس التفاهم مع المرضى الصم في المستشفيات وإستقبال الطواريء والعيادات الطبية، عن طريق تدريبهم علي المصطلحات الطبية المختلفة.

وأضاف الدكتور حسان النعماني ان الورشة تضمنت عدداً من المحاور منها، التعريف بمفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها، وكيفية إجراء نقاش طبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، وكذلك مناقشة الأعراض التي تشكل شبهة جنائية، وكيفية قياس رضاء المنتفعين بلغة الإشارة.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع ان عدد المشاركين بالورشة بلغ 22 متدرب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التمريض، وسوف يحصل المتدربين على شهادات معتمدة من الجامعة بعد اجتيازهم للدورة، مضيفاً انه حاضر بالتدريب أمل البارودي مترجمة لغة الإشارة بكلية تربية نوعية بالجامعة.