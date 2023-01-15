2232 طالبا وطالبة بتمريض سوهاج يؤدون امتحانات الترم الأول إلكترونيا

سوهاج - محمود مقبول

تابع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، انتظام الامتحانات الإلكترونية التى يؤديها طلاب كلية التمريض داخل قاعات مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه الدكتورة غنى عبد الناصر عميد الكلية، والدكتورة أمينة ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيماء حسن رئيس اللجان.

وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير العملية الامتحانية دون حدوث أى مشكلات سواء تقنية أو فنية، مؤكداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحانات إلكترونياً، وموضحاً أن إدارة الجامعة حرصت على تفعيل منظومة التحول الرقمى وتطوير نظم التقويم وإجراء الامتحانات بشكل إلكترونى، وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية فى تقييم الطلاب.

وأشارت الدكتورة غنى عبد الناصر، إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022/ 2023، يؤديها 2232 طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى امتحان مادة الطفيليات، أما طلاب الفرقة الثانية أدوا امتحان مادة علم الأمراض الباطنة، والفرقة الثالثة مادة علم نفس المرأة، كما أدى طلاب الفرقة الرابعة امتحان مادة علم النفس.