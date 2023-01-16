اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 07:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محور كمال عامر.. مشروع جديد يربط شمال وجنوب الجيزة ويختصر المسافات

الإثنين، 16 يناير 2023 07:00 ص
محور كمال عامر.. مشروع جديد يربط شمال وجنوب الجيزة ويختصر المسافات محور الفريق كمال عامر
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسابق الدولة الزمن للانتهاء من تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر، أول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وذلك فى إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التى تعانى من كثافات مرورية.

ويعد المحور من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التى ترتبط بالطريق الدائرى، حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لإقليم القاهرة الكبرى لما سيحققه من تطوير ملحوظ فى انسيابية الحركة المرورية، حيث يمتد من دائرى المنيب جنوبا إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

يشمل المشروع، إنشاء محور حر اتجاهين بعرض (3 – 4م) حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما أنه يربط عدة محاور رئيسية ببعضها وهى (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر، والثلاثيني، وخاتم المرسلين، ومطار إمبابة)، ويربط العديد من الكتل السكنية وهى (المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج).

يسهم المحور في ربط العديد من الشرايين المهمة التى تربط الكتل السكنية على مسار المحور بديلاً عن الطرق القديمة مما يوفر من استهلاك الوقود، بالإضافة إلى ربط أكبر المحاور المرورية العرضية " 26 يوليو وصفط اللبن وشارع فيصل وامتداد شارع جامعة الدولة العربية، وربط العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل محافظتى القاهرة والجيزة (محطة قطارات الجيزة – مركز النقل العام بالمنيب -موقف الصعيد – مركز النقل العام بميدان الجيزة- مركز النقل العام بإمبابة).

محور كمال عامر الجديد
محور كمال عامر الجديد

 

محور الفريق كمال عامر
محور الفريق كمال عامر

محور كمال عامر

محاور مرورية جديدة

الدائري

محور 26 يوليو

محور صفط اللبن

شارع الهرم

شارع فيصل

الجيزة

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محور كمال عامر شريان مرورى جديد يربط شمال وجنوب الجيزة.. التفاصيل

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 02:00 ص

محور كمال عامر يختصر الرحلات من دائرى الوراق للمنيب لـ10 دقائق.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:00 ص

محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة الشوارع الموازية لمحور كمال عامر

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:05 م

محافظ الجيزة: محور كمال عامر من أهم المحاور المرورية بالمحافظة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 01:54 م

الانتهاء من مطالع ومنازل محور كمال عامر المؤدى لشارع جامعة الدول

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:54 ص

الجيزة: ساحات انتظار ومواقف سرفيس ووحدات خدمية أسفل محور كمال عامر بالعمرانية

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة