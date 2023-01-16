محافظ قنا ومطران دشنا يفتتحان كنيسة العذراء مريم.. صور

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، كنيسة العذراء مريم والقديس الأنبا موسى الأسود، بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، والمقامة على مساحة 400م2، رافقهما حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، مدير عام المنطقة الأزهرية بقنا، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والنائب أسامة الهوارى، والنائب طارق سلان، والنائب محمد كمال موسى أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وهنأ محافظ قنا، الأنبا تكلا وأهالى قرية فاو بحرى، بمناسبة افتتاح كنيسة العذراء مريم، والقديس الأنبا موسى الأسود، الذى يعكس قداسة وقدسية أماكن دور العبادة، معربا عن سعادته بافتتاح دور العبادة ليس فقط لقدسيتها وممارسة الشعائر الدينية بداخلها، ولكن لكونها منابر تهدف إلى التنوير والتثقيف وبناء عقيدة الإنسان، لافتا إلى أنه تم افتتاح مسجد آل حمد بنفس القرية، تزامنا مع افتتاح الكنيسة الجديدة.

وأضاف الداودى، أن مصر ستظل دومًا وطنًا يحتضن الجميع ويعيش فيه كل ابناء مصر، فى تكاتف وأمان خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تسعي دائما الي السير بخطوات ثابتة نحو بناء مستقبل مشترك بين جميع أبناء الوطن انطلاقا من كوننا نسيجًا واحدًا، وشعبًا واحدًا، فالوطن متأصل في وجدان كل فرد فينا.

وتوجه محافظ قنا، بالشكر إلى رئيس الجمهورية على صدور قانون بناء وترميم الكنائس في عهده، كما توجه بالشكر للأنبا تكلا وجميع الكهنة وكل من ساهم فى بناء هذا الصرح الكبير، داعيا الله عز وجل أن يكلل مجهوداتنا جميعاً بالنجاح وأن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطور لما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر.

وأعرب الأنبا تكلا، عن شكره لمحافظ قنا لما قدمته من إنجازات علي أرض الواقع، فضلا عن دعمه للكنيسه، مشيدا بقانون بناء وترميم الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية لتأصيل الوعي الوطني فى ظل التعايش والمحبة، لافتا أن دار العبادة، ليست مقتصرة على إقامة الشعائر الدينية، إنما هى مكان لتعلم وغرس قيم المحبة والسلام وحب الوطن.

كنيسة العذراء مريم بدشنا (1)



كنيسة العذراء مريم بدشنا (2)



محافظ قنا ومطران دشنا يفتتحان كنيسة (4)