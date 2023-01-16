محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، امتحانات نصف العام لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بمدرسة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه أدى الطلاب الامتحان الفترة الأولى فى مادة اللغة العربية والخط وبلغ نسبة الإجابة ساعتان ونصف وفي الفترة الثانية في مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، وعدد الطلاب بالمدرسة ( 385) طالبا، ونسبة الحضور 99%‎.

واطمأن محافظ شمال سيناء على مستوى الإمتحان بسؤاله للطلاب الذين أجمعوا على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ومن خلال المنهج الدراسي المقرر.

كما تفقد محافظ شمال سيناء سير امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات.

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم توريد التابلت لكافة الطلاب بالمحافظة وعددهم 3871 تابلت لجميع الطلبة "نظامى ودمج وخدمات" وتم توريد التابلت للجميع وإن الطلاب بكافة المحافظة يؤدون الإمتحانات إلكترونيا على منصة عدا إدارتي رفح والحسنة،علماً بأن طلاب الصف الأول الثانوي الإمتحانات في الفترة الأولى فى مادة الكيمياء ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، والفترة الثانية فيؤدي الطلاب الإمتحانات في مادة الفلسفة والمنطق ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف أيضاً.

وبلغ عدد طلاب المدرسة (684) طالبة وبلغت نسبة التمكن من الامتحان 100%.

وأعلن محافظ شمال سيناء، انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي، حيث تم إعداد وتجهيز اللجان والعمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات.

أضاف المحافظ، أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام يبلغ 4393 طالبا وطالبة، بينما عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام يبلغ 4137 طالبا وطالبة، لافتا الي توريد التابلت لكافة طلاب المحافظة، بعدد 3871 تابلت لجميع طلبة نظامي ودمج وخدمات، بعد التصديق علي فتح فصول خدمات، لزيادة عدد الطلاب المقبولين في الثانوي العام.

أشار المحافظ الي تمكن الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي من الدخول على منصة الامتحانات امس بنسبة 95 ٪ واليوم بنسبة 100٪، ولا توجد أي أعطال.

ولفت المحافظ إلي أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 9751 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في عدد 86 لجنة امتحانية على مستوي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التى تم دراستها خلال الفصل الدراسي الأول، ولم تحدث اي شكوى من الطلاب، مشددًا علي توفير احتياجات الطلاب وتيسير آداء الامتحانات.

ومن المقرر استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية يومى الثلاثاء والأربعاء ماعدا يوم الخميس 19 / 1 (إجازة من الامتحانات) وتستكمل الامتحانات يوم السبت21/ 1 وتستمر حتى تنتهى الإثنين 23 / 1 بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وعدد الطلاب بإدارة العريش ( 4572) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة بئر العبد (2787) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة الحسنة التعليمية ( 526) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية (150) طالبا وطالبة ، عدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية (1073) طالبا وطالبة ، وعدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية (643) طالبا وطالبة .