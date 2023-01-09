وكيل تعليم شمال سيناء يتابع سير امتحانات نصف العام بالمدارس

شمال سيناء ـ محمد حسين

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لنصف العام 2022- 2023 بمدرسة عباس صالح الابتدائية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، انه أدى طلاب الصفوف الثلاثة الرابع والخامس والسادس الإبتدائي فى مادة اللغة العربية بالمدرسة بالصف الرابع 124طالبا وطالبة وعدد اللجان7 لجان ونسبة الحضور 98٪، والصف الخامس الجملة 139طالب وطالبة وعدد اللجان 7لجنة نسبة الحضور 100%، والصف السادس 113طالب وطالبة وعدد اللجان 6 لجنة نسبة الحضور 100% تقريباً.

كما تابع حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء امتحانات النقل للمرحلة الثانوية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة الألفي الثانوية بنات، وأدى الطالبات الصف الأول الإمتحان في مادة تكنولوجيا الصناعة والزراعة وإدارة الأعمال والمشروعات وبلغ زمن الإجابة ساعة واحدة، وعدد الطالبات 198 طالبة وبلغت نسبة الحضور 100% وبلغ عدد اللجان 7 لجنة.

وسبق واعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، انطلاق الامتحانات اليوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، وامتحانات الصفين الأول والثانى الاعدادى عام ورسمى وخاص ولغات، وامتحانات الشهادة الاعدادية المهنية، وامتحانات الصف الأول الثانوى، وتجرى بواقع يوم ويوم بالتوازى مع امتحانات الصف الثانى الثانوى التي تبدأ غدا الثلاثاء .

وتجرى امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى الصف الثالث الاعدادى، الاثنين القادم الموافق 16 يناير الجارى، و امتحانات النقل للصفين الأول والثانى بالمرحلة الإعدادية المهنية الاثنين القادم الموافق 16 يناير الجارى.

واجمالى عدد الطلاب الممتحنين بجميع المراحل التعليمية بشمال سيناء 68 ألفا و781 طالبا وطالبة بينهم 32 ألفا و529 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية بالصفوف الرابع والخامس والسادس، و 28 ألفا و918 طالبا وطالبة بالمرحلة الاعدادية الأول والثانى والثالث، و7334 طالبا وطالبة بالمرحلة الثانوية بالصفان الأول والثانى .