محافظ دمياط تقود حملة ميدانية لمتابعة مشروعات الطرق داخل المحافظة

دمياط - هيثم مراد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح اليوم جولة ميدانية استهدفت عددا من المناطق لمتابعة مشروعات الطرق التي تحري حاليا داخل محافظة أدمياط.

وقامت محافظ دمياط بمتابعة الأعمال الجارية لترميم طريق الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية " نتيجة الأعمال الاضطرارية التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح كسور المياه ببعض القطاعات، مؤكدة على ضرورة سرعة الانتهاء من تلك الأعمال و تنفيذها وفقًا للمعايير التى تم اتباعها خلال تطوير الطريق.

وفي سياق متصل تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، طريق السيالة/ بورسعيد لمتابعة الأعمال الجارية لتطويره ورصفه بالأسفلت، ويتضمن المشروع توسعة الطريق لتصبح الحارة الواحدة بعرض 12 متر و رفع كفاءة الجزيرة الوسطى و إعادة تخطيط الميدان و إحلال اعمدة الانارة و إنشاء ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية و أرصفة جانبية ببلاطات الانترلوك.

كما تضمن المشروع أيضا انشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بعدد 17 بالوعة ،هذا إلى جانب ما تم تنفيذه من أعمال إحلال لشبكات المرافق بالمنطقة و تعديل أماكن الدورانات بما يتناسب مع الدراسات المرورية و مطالب المواطنين.

هذا وقد بحثت محافظ دمياط، خطة انشاء ميدان ببداية الطريق وذلك بما يتناسب مع الاشتراطات المرورية لاستكمال خطة تطوير هذا المحور المرورى الهام الذى يربط بين طريقا دمياط/ بورسعيد و الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية ".

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تلك الاعمال، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، موضحة أن هناك لجان لمتابعة معدلات التنفيذ وتطبيق الاشتراطات الفنية، وإعداد التقارير اللازمة عن كل مشروع.