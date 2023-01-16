محافظ القليوبية: تسليم مستشفى طوخ المركزي في يونيو لخدمة أكثر من 600 ألف نسمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمستشفى طوخ المركزى لمتابعة مُعدلات التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع لدفع الأعمال تمهيداً لافتتاحها قريباً، وذلك لإدخالها ضمن المنظومة الصحة بالقليوبية، ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطنى مدينة طوخ والقُرى المُجاورة لها، يُرافقه الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة مروة مجدى مدير مستشفى طوخ المركزى، وحماده وهدان نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، والمهندس خالد يوسف المدير التنفيذى للمشروع.

وتفقد "الهجان"، عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوى وقسم حضانات الأطفال.

وتابع "الهجان"، أنه تم الانتهاء من أعمال الكلادنج للمبنى الخارجى بنسبة 80%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحى والكهرباء) بنسبة 85%، وفى المبنى الداخلى الرئيسى جارى استكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، وجارى الانتهاء من أعمال تركيب الكوريان بفراغات العمليات، وجارى تركيب الحلوق للأبواب، ويُجرى الأن العمل بأعمال بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلى، وفيما يخص المصاعد فإنه جارى العمل بالمصاعد الخاصة بفاصل 2 وتركيب 3 مصاعد بفاصل 2، وتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى الخارجى للمستشفى وجارى العمل على مد الكابل الكهربائى الخارجى للمستشفى.

ومن الجدير بالذكر أن من المخطط أن يحتوى الطابق الأرضى من المستشفى على قسم العيادات الخارجية بعدد 13 عيادة، ووحدة معالجة وصيدليتين والمطبخ الرئيسى للمستشفى ومغاسل (غسيل + تعقيم + مكواة + تجفيف)، بالإضافة إلى غرفة الغازات و3 غرف للأشعة (2 أشعة سينية + 1 اشعة رنين مقطعية + 1 أشعة مقطعية+ 2 موجات فوق الصوتية)، وغرفة عمليات الطوارئ وغرفة الإنعاش تحتوى على 2 سرير، وغرفة طوارئ (عظام – جراحة) وغرفة مدخل طوارئ، كما يحتوى الطابق الأول على وحدة الغسيل الكلوى بعدد 20 سريراً، وغرفتين عمليات وغرفتين عمليات مناظير والعناية المركزة تحتوى على 23 سرير+ غرفة عزل وقسم المعامل 3 معامل شامله، وقسم قسطرة القلب وهى يعد الأول من نوعه بالنسبة لمستشفيات لمديرية الشئون الصحية، كما يحتوى الطابق الثانى على غرف مرضى (نساء وولادة – أطفال) سعة 40 سريراً وحضانات للأطفال المبتسرين و16 حضانة وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وغرفة رضاعة، أما الطابق الثالث فيحتوى على سكن أطباء وممرضين بإجمالى 12 غرفة تحتوى كل غرفة على 2 سرير.

ووجه "الهجان"، بتسريع وتيرة العمل والعمل على مدار الساعة لتسليم المستشفى فى المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو 2023م، لإدراجها فى المنظومة الصحية لخدمة مواطنى المدينة والمُدن المجاورة لها، حيث تُعد المستشفى صرحاً طبياً شاملاً على مساحة 3000م2، وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعى القاهرة إسكندرية.