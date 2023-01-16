محافظ القليوبية: تطوير كوبرى السكة الحديد خط "قليوب - طنطا" بـ508 ملايين جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية لتفقد مشروعي تطوير ورصف محور الباسوسية، وطريق أبو الغيط الحادثة، ولتفقد أعمال تطوير كوبري السكة الحديد بالقناطر الخيرية خط (قليوب، منوف، طنطا)، وذلك في إطار جولات المحافظ اليومية بمُختلف مُدن المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية المُقررة.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد ما استجد من أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة أبو الغيط القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، والذي يبلُغ طوله 6 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا وحتى 18.5 متر، ويبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، مُقسم إلى قطاعين حيث يجري العمل الآن بالقطاع الأول بطول 1.250 ممن خطه رد الشىء لأصله نكتب تم الانتهاء من تكسير الأسفلت المتهالك وتوريد طبقة الأساس وجارى دمكها وبعد الانتهاء من الدمك وأخذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الدمك يتم شد الخشب استعدادا لصب البلدورات الخرسانية ويليها الطبقة الرابطة ثم الطبقة السطحية، والقطاع الثاني بطول 4750 بيتم تنفيذه من الخطة الاستثمارية المحافظة تم الانتهاء من تكسير الأسفلت المتهالك بكامل العرض بطول تقريبا 2 كيلو وجارى استكمال التكسير بباقي القطاع ومجرد الانتهاء من أعمال المرافق سوف يتم توريد طبقة الأساس وتشغيلها ودمكها وشد البلدورات الخرسانية وتوريد الطبقة الرابطة يليها الانتهاء من الطبقة السطحية.

استكمل "الهجان" جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية ترعة الباسوسية تحت إشراف مديرية الطرق، والذي سيُساهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية "باسوس - القناطر الخيرية"، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 5.7 كيلو متر، كما تم الانتهاء من أعمال المرافق (الكهرباء-المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحي والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، وبعد الانتهاء من طبقة الأساس سوف يتم توريد الطبقة الرابطة بسمك 6 سم بطول 3 كيلو ويليها الطبقة السطحية وذلك بعد الانتهاء تماماً من الأرصفة الجانبية وصب البلدورات وتوريد بلاط الإنترلوك وتركيبه، وتم توريد التربة الزلطية لضبط المناسيب ودمكها وأخذ عينات للتأكُد من الدمك، استعداداً لتوريد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف.

ووجه "المحافظ"، بتكثيف العمل للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت لسهولة الحركة المرورية وإحداث نقلة نوعية بمدينة القناطر الخيرية.

واختتم محافظ القليوبية، الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري السكة الحديد خط (قليوب، منوف، طنطا)، والذي يشرُف علي تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، بتكلفة 508 مليون جنيه، والذي يُنشأ لرفع كفاءة خطوط السكة الحديد وعمل إزدواج في خط السكة، بهدف تقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، وسيكون الكوبري رابط بين 3 محافظات كبرى وهي المنوفية والقليوبية والغربية، والذي يبلُغ طوله 490 متر بعرض 14 متر، مقسم إلي جزئين الأول خرساني والثاني إستيل مُقامين علي 3 بواكي معدنية منهم باكية ملاحية تعمل بنظام الرفع الرأسي، بالإضافة إلي إنشاء عمل صناعي في نفس مسار الكوبري أعلى الترعة بطول 27م بعرض 14 متر.

ووجه "الهجان" بدفع الأعمال والعمل بنظام الورديات للانتهاء من الكوبري حسب التوقيتات المحددة للتيسير علي المواطنين.

جاءت الجولة بحضور المهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية، وسلوى أبو العينين نائب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.