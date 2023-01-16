كتب محمد جمال

أعلنت محافظة البصرة العراق، تعطيل الدوام الرسمي بسبب نصف نهائي خليجى 25، وذكر بيان مقتضب للمحافظة: "تقرر أن يكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية لحضور المشجعين إلى ملعب المدينة الرياضية"، بحسب "روسيا اليوم".

وسيلتقى في النصف النهائي المنتخبين العراقى والقطرى، فيما يلتقى في المباراة الثانية منتخبي عمان والبحرين.

يذكرأن، قال رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن بطولة "خليجى 25" في البصرة رسالة لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.