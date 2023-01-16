محاضرات حول تطوير كتب الأطفال بمصر ومفهوم المكتبة بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تطوير كتب الأطفال في مصر"، وتحدثت شيرين الطاهر، عن كتب الأطفال وصناعتها بتساعد على صناعة الثقافة للأطفال الصغيرة بشتى صورها.

وبجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "رحلة العائلة المقدسة إلى مصر" تحدث الطيب على خضرى عن مولده وتاريخ رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الأنثروبولوجيا والمسرح" أوضح المخرج المسرحي محمود نجار أحمد تعريف الأنثروبولوجيا والعلاقة بين الأنثربولوجي والعرض المسرحي، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية عمل "نتيجة العام الجديد" نفذتها صفاء حسن، وقدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الجيش المصري وحفظ الأمان" قال الشيخ محمد أحمد إبراهيم الجيش المصري صمام الأمان وتأمين الوطن وعظمته، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان"مفهوم وتعريف المكتبة وأقسامها" تحدث الشيخ محمد أحمد إبراهيم عن المكتبات وأقسامها ودورها فى المعرفة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية خامات البيئة تنفيذ حسن رفاعي.

فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد علي ألقى قصائد"صرخة طفل، هناك وهم، غزل"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة" الثعلب الخائن" أداء أسماء عباس وهناء عباس، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها أروى أحمد الصاوى.

وعقد قصر ثقافة الأقصر إجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي وحوار مع الكاتب الكبير أشرف البولاقي "حول إشكالية الهوية الثقافية وتشكيل الوعي الثقافي في مصر" وتحدث عن الهوية وإشكالية الوعي والتراث وتشكيل الوعي بين الحرية والاستبداد أدارت اللقاء الكاتبة والدكتورة أسماء خليل، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة عمل ميدالية من الشمع نفذتها مشيرة محمد طلعت هاشم بحضانة السلام، وورشة قبطيات تنفيذ نرمين سمير.