متابعات دورية لمدير تعليم المنوفية لامتحانات النقل بمدارس إدارة منوف التعليمية

أجرى اليوم، محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة منوف التعليمية للوقوف على خط سير الأمتحانات للنقل بمدراس منوف.

شملت الجولة مدارس "مدرسة أحمد سلامة الثانوية العسكرية بمنوف، منوف الثانوية بنين سابقًا، مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات - منوف الثانوية بنات سابقًا، مدرسة فاطمة الزهراء ب المشتركة.

حيث تابع الفولى أكثر من لجنة فى هذه المدارس، حيث يؤدي طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي امتحان مادة الكيمياء والعلوم للصف السادس الابتدائي، واطمأن على انتظام سير اللجان الامتحانية وأثناء قيامه بمتابعة اللجان شدد على النظافة العامة والالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات .

حضر الجولة التفقدية باسم خميس مدير عام إدارة منوف التعليمية، ويتقدم الفولي بالشكر لعائشة عبد العظيم مديرة مدرسة الشهيد احمد سلامة الثانوية العسكرية بنين ونها ماهر جاد الله مديرة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات على نسبة الحضور 100% فى الامتحانات على التابلت.