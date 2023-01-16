اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 02:57 م
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للمصريين المقيمين بالسعودية.. التسجيل لأداء الحج فى 9 خطوات (تعرف عليها)

الإثنين، 16 يناير 2023 02:05 م
للمصريين المقيمين بالسعودية.. التسجيل لأداء الحج فى 9 خطوات (تعرف عليها) المسجد الحرام
إيمان حنا

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منذ أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فتح باب التسجيل المبكر لحجاج الداخل، من المقيمين بالمملكة أو المواطنين، والبعض يتساءل عن كيفية التسجيل الإلكترونى لأداء مناسك الحج، حيث يمكن التقدم للتسجيل عبر موقع الوزارة، أو من خلال تطبيق "نسك"، وهو يختلف عن منصة "نسك" التى أطلقت فى السابق للعمرة.

وإليكم خطوات التقديم..

1ـ ادخل على موقع وزارة الحج والعمرة الإلكترونيhttps://www.haj.gov.sa/ar/InternalPages/Haj، أو حمل تطبيق نسك.

2ـ اختار إنشاء حجز جديد من خلال موقع الوزارة أو اختيار الحجز من خدمات الحج في تطبيق نسك.

3 ـ اضغط على "موافقة" على الشروط والأحكام.

4 ـ الاطلاع على الباقات وتفاصيلها.

5 ـ يمكنك إضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم للمرأة وهو يشمل الأب أو الزوج أو الابن.

6 ـ سيظهر لك أربع باقات للحجز قم باختيار باقة الحج المناسبة.

7 ـ قم بإدخال بيانات الحساب البنكي الخاص بك.

8 ـ اختر اختيار طريقة السداد المناسبة لك.

9ـ ستصلك رسالة نصية على الهاتف المحمول تفيد بإتمام الحجز.

 

 


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