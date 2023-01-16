كل ما تريد معرفته عن موسم حج 2023.. رفع القيود عن أعداد الحجاج أبرز القرارات

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية منذ أيام فتح باب التسجيل لحجاج الداخل من المقيمين والمواطنين، وفى هذا السياق أوردت الوزارة عددا من القرارات التى تهم كل مسلم يرغب فى أداء فريضة الحج نوردها فى السطور التالية.

ـ رفع القيود المفروضة على أعداد الحجاج فى السابق بسبب جائحة كورونا لتعود الأعداد لما كانت عليه قبل الجائحة .

ـ تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً أى بنسبة 73٪.

ـ أعداد الحجاج لهذا العام ستكون مليوني حاج منهم 1.8 مليون من الخارج و200 ألف حاج من داخل السعودية.

ـ السماح للمرأة بأداء مناسك الحج بدون محرم .

ـ12 عاما هو الحد الأدنى للتسجيل الإلكترونى لراغبى أداء المناسك من حجاج الداخل .

ـ يمكن التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني أو عن طريق تطبيق نسك

ـ أولوية التسجيل لمن لم سبق لهم الحج.

ـ على جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية

ـ الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

ـ نسبة الحجاج من خارج السعودية ستكون المعتمدة سابقًا وهي واحد لكل ألف من سكان الدولة.

ـ باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي بأسعار مناسبة ومتنوعة، تبدأ من 3984 ريالاً.

ـ إتاحة إمكانية دفع الرسوم على 3 دفعات.

ـ سيتم فتح باب التسجيل للحجاج من خارج المملكة قريبا.