قنصل السعودية بالإسكندرية يشارك فى افتتاح معرض خبيئة بالمتحف القومى

الإسكندرية - أسماء على بدر

شارك مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، في افتتاح معرض خبيئة 264| مقتنيات كارل فون جِربر اليوم، وذلك بالمتحف القومي بالإسكندرية، بحضور السفير السويدي لدى جمهورية مصر العربية ومدير المتحف القومي بالإسكندرية.

يذكر أن كارل فون جِربر هو القنصل السويدي الأسبق في الإسكندرية في الفترة من 1925 وحتى العام 1951 وراعيا لمصالح مواطني ألمانيا والمجر وفنلندا خلال الحرب العالمية الثانية.

ويتضمن المتحف عدد كبيرة من المقتنيات تعود لفترات زمنية متباعدة بدءً من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد، فيما تعود بعض القطع إلى عصر أسرة محمد علي باشا.

أبدى قنصل السعودية بالإسكندرية سعادته وإعجابه بالمقتنيات وأثنى على حسن التنظيم والاستقبال.

فى سياق آخر، زار مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، القمص إبرام إيميل الوكيل البابوي وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى اليوم، وذلك بمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.

واستقبله القمص أبرام إيميل ونادر مرقص مستشار قداسة البابا للعلاقات العامة، وتم خلال الزيارة الاطلاع على الكنيسة القبطية التي تعود جذورها للقرن الأول الميلادي وتعد من أقدم الكنائس في قارة أفريقيا وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.