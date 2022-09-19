القنصل السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مدير مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

زار السفير مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اليوم الإثنين، وذلك بمقر مكتبه، حيث قدم التهنئة بمناسبه تقلده المنصب الجديد في إدارة مكتبة الإسكندرية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، واستعرض الطرفان أنشطة المكتبة، وأوجه التعاون الممكنة مع هذا الصرح الثقافي الكبير.

وأعلنت مكتبة الإسكندرية، اختيار الدكتور أحمد زايد، مديراً للمكتبة، خلفاً للدكتور مصطفى الفقي، الذي انتهت علاقته القانونية بالمكتبة في مايو الماضي ، وأن مجلس أمناء المكتبة اجتمع برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نيابة عن رئيس الجمهورية، ووافق بالإجماع على انتخاب الدكتور أحمد عبد الله زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، مديراً جديداً للمكتبة.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للفقي على حسن إدارته لهذه المؤسسة العريقة خلال السنوات الخمس الماضية، وتعامله الحكيم مع كافة الملفات الفكرية والثقافية، والعمل على تحقيق الشراكة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة لخدمة دور المكتبة.