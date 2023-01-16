قافلة طبية مجانية بمركز شباب كسفريت بالإسماعيلية تستقبل 614 مواطنا

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب كسفريت التي تستهدف أهالي قرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 614 مواطنا في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق 16 يناير الجاري ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تابع الدكتورعلي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمركز شباب كسفريت التي تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية، وعيادة للأسنان ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت دكتورة "بثينة بركات" مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد 150 مواطنا بعيادة الباطنة و60 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 20 سيدة بالإضافة إلى استقبال عدد 174حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 26حالة بالإضافة إلى عدد 60 سيدة بعيادة النساء كما استقبلت عيادة الجلدية 92 حالة وعيادة الكشف عن أمراض الضغط والسكر استقبلت 32 حالة فضلًا عن صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجانًا.

على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب كسفريت التابع لمركز ومدينة فايد في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق 17 يناير الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.