قائمة مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة الأقصر خلال عام

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه فى إطار جهود الدولة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة من تلك الخدمة الحيوية، وذلك على مدار العام الماضي 2022، والتى يجرى تواصل العمل داخلها فى العام الجارى 2023.

وأضافت المهندسة رقية حماد لـ"اليوم السابع"، أنه توجد عدة مشروعات جاهزة للافتتاح وأبرزها محطة المعالجة الثنائية بالمدامود (مدينة الشمس) بطاقة حالية 22 ألف م3/يوم، وطاقة مستقبلية 33 ألف م3/يوم، وبنسبة تنفيذ 100% وجاهزة للتسليم والإفتتاح، وكذلك محطة مياه إسنا الجديدة - الشيخ مسكين، والتى تخدم 300 ألف نسمة بطاقة 61 ألف م3/يوم، وجارى التسليم الكلى للشبكات، ومحطة مياه غرب النيل وشبكاتها بطاقة 68 ألف م3/يوم والتي تخدم 165 ألف نسمة بطاقة 400 /800 ل /ث.

أما بالنسبة لمشروعات شركة المياه والصرف الصحى، فقد تم طرح أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى غرب مركز إسنا وهم (الغريرة -الكيمان-أصفون -طفنيس -حلفا 3)، وجارى طرح 5 قرى أخرى شرق النيل 3 قرى مركز إسنا هم (الدبابية-المعلا-الشغب)، وعدد 2 قرية مركز الطود (العديسات بحري -العديسات قبلي)، بتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بتكلفة 108 ملايين يورو بقرض من البنك الأفريقى للتنمية AFDB.، وجار تنفيذ محطة مياه الشرب السطحية بالهنادى شرق إسنا بتكلفة 360 مليون جنيه تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية.

وأوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم تنفيذ خطة الإحلال والتجديد للشركة القابضة بمبلغ 22.5 مليون جنيه، وذلك بأعمال ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز اسنا وارمنت بتكلفة 620 مليون جنيه، وتم نهو أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز إسنا، ونقل مرافق بمركز إسنا وأرمنت ، ومد وتدعيم شبكات الإنحدار الصرف الصحى، وجارى توصيل وصلات منزلية للصرف الصحى لقرى إسنا وأرمنت بعدد 50000 وصلة.