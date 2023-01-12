الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع محطة معالجة الزينية بتكلفة 800 مليون جنيه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه فى إطار جهود الدولة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة من تلك الخدمة الحيوية، فقد تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال مشروع محطة معالجة الزينية بطاقة 22 / 33 ألف م3/يوم، بتكلفة 800 مليون جنيه، والذي سيخدم قرى الزينية بحري - الصعايدة - المدامود قبلي - المدامود بحري - العشي - المدامود العجوز ومدينة الزينية قبلي بعدد مستفيدين 120 ألف نسمة.

وأوضحت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، فى بيان صحفى، أن المشروع تشرف عليه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم تنفيذه بواسطة مصنع المحركات وهو أحد المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان بالمحطة.

وأكدت المهندسة رقية حماد، أنه يتكون المشروع من المدخل والمصافي وأحواض التهوية وأحواض الترسيب ووحدة المعالجة الثلاثية وحوض المزج بالكلور وبيارة الحماة المعادة والزائدة وتركيز الحماة واحواض التجفيف والمعمل وعنابر (المحولات- المولد- البيارات ونوافخ الهواء)، مشيرة إلى أنه جاري تجارب التشغيل للمشروع تمهيداً للتسليم ودخول المشروع الخدمة.

وكان قد استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي الإنجازات التي حققتها الشركة من خلال دعم المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها الشركة والمجهودات القائمة للتغلب عليها، حيث أصبحت شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، أول شركة تقوم بتطبيق التحول الرقمي لمنظومة القراءة والتحصيل على كافة الأصعدة، مما أدى إلى زيادة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ وزيادة جودة الخدمة المقدمة للعملاء.



أعمال مشروع محطة معالجة الزينية بتكلفة 800 مليون



الإنتهاء من تنفيذ أعمال مشروع محطة معالجة الزينية



مشروع محطة معالجة الزينية بتكلفة 800 مليون جنيه







