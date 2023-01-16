فتح باب التقديم لبرنامج التطوع لعام 2023 لطلاب جامعة قناة السويس

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة تركز الأنشطة الطلابية على ثلاثة أدوار رئيسة هى التعليم، والبحث العلمى، وخدمة المجتمع، لافتاً إلى أن الجامعة اتخذت خطواتٍ حثيثةً وواضحةً وصولًا إلى تلبية تلك الغايات الثلاث.

وإيمانًا بأن الشباب هم الدُعامة الأهم والمحرك الأساسى لدفع مسيرة التنمية فى المجتمع ؛ ولذا نُعلن عن انطلاق التسجيل فى برنامج العمل التطوع بالتعاون مع جمعية المكتب العربى للشباب والبيئة فى إدارة الاتحادات الطلابية.

وتابع "مندور" أن برنامج العمل التطوعى يهدف إلى توجيه طاقات الشباب الفكرية، والعملية والفنية، للإسهام فى خدمة المجتمع من خلال برامج وأنشطة هادفة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة لشخصية الطالب.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الالتزام، المسؤولية، الأمانة، تقدير قيمة العمل، الانتماء، التضحية والإيثار والتعاون هى أهم ما يميز طلاب العمل التطوعى داعياً الطلاب للمشاركة وسرعة التسجيل.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن التسجيل مفتوح حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 يناير بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب كريم عبد البارى رئيس الإتحاد والإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.

جدير بالذكر أن شروط التطوع تستوجب أن يكون الطالب من قيادات العمل الطلابى بالجامعة، على أن يكون بالمرحل الجامعية الأولى(الفرقة الأولى أو الثانية)، ومشهود له بحسن السلوك ولديه روح المبادرة والقدرة على التواصل الجيد ومبادئ القيادة والتنظيم.