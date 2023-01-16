اليوم السابع
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عرض 800 كرتونة مواد غذائية "تحيا مصر" بنصف الثمن فى الزقازيق

الإثنين، 16 يناير 2023 05:13 م
عرض 800 كرتونة مواد غذائية "تحيا مصر" بنصف الثمن فى الزقازيق كراتين تحيا مصر
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عرض 800 كرتونة مواد غذائية بنصف الثمن، مقدمة من القوات المسلحة للمواطنين، محملة على سيارة بميدان عرابى في مدينة الزقازيق، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.
 
ولضمان عدالة التوزيع وتحقيق الاستفادة للمستحقين، أكد شعبان أبو الفتوح رئيس حى أول الزقازيق، تواجده بميدان عرابى للإشراف على عرض وتوزيع 800 كرتونه ( تحيا مصر ) معبأة بمواد غذائية وبيعها للمواطنين بسعر (75) جنيه للكرتونه الواحدة حيث تحتوي كل كرتونه على ( علبه سمن زنه 1 كجم ، ٢ كجم سكر ، 2 كجم مكرونة ، علبه صلصه ، 1 كجم رز) مدعومه من الفرقة السادسة الجيش الثاني الميداني بالقوات المسلحه لتوزيعها علي المواطنين.
 
قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى والقوات المسلحة علي دعمهم للمواطنين بتقديم سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة عن السوق تخفيفاً عليهم لمواجهة غلاء المعيشة.
في سياق ذاته ، التقي محافظ الشرقية ، اللواء وائل عبد الحميد ممثل الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالعاشر من رمضان وذلك لبحث ومناقشة أوجه التنسيق والتعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة الوطنية للزراعات المحمية) لعرض وبيع منتجاتهم الزراعية للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق.
 
وخلال اللقاء تم الاتفاق على تواجد سيارات الشركة الوطنية للزراعات المحمية محملة بكافة المنتجات الزراعية التي تنتجها الشركة وذلك بجوار معارض اهلا رمضان المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتكون في متناول الجميع وذلك لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين محدودي الدخل وابتهاجا بالشهر الفضيل.
 
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من تجهيز معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديريتي التموين والزراعة والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة بالإضافة إلي منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق المحافظة للوصول إلي المواطنين الأكثر احتياجا ورفع العب والمعاناة عن كاهلهم.

 


الشرقية

اهلا رمضان

كرتونه تحيا مصر

اخبار الشرقية



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