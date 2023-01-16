ضبط مخدرات بـ 23 مليون جنيه قبل تهريبها من شرق قناة السويس إلى غربها

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، اعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها، بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهما، فضلاً عن قيامهما باستخدام سيارة "نقل قلاب" مُحملة بالحجر السن.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن السويس، تم ضبط أحد المتهمين (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس) حال استقلاله السيارة المشار إليها، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر البانجو وزنت 1650 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وأقر بنقله للمواد المخدرة المضبوطة لحساب المتهم الهارب.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (23,000٫000) ثلاثة وعشرون مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.