ضبط محطة بث تليفزيونى غير مرخصة فى دمياط

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء محطة بث تلفزيونى لاسلكية وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية "بدون ترخيص" بنطاق دائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط ، من خلال إستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، تم استهداف مقر شبكة البث التلفزيونى وشبكة توزيع إنترنت لاسلكية ، وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (عدد 89 جهاز إلكترونى يستخدم فى "إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية" – 2 وحدة معالجة مركزية للتحكم فى الشبكة – 2 جهاز لاب توب) وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى .. ويُشار إلى أن الشبكة الرئيسية وشبكة الإنترنت تقدم الخدمة لحوالى (6500) مشترك نظير مبلغ مالى.