اليوم السابع
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ضبط شخص بالقاهرة بحوزته سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار

الإثنين، 16 يناير 2023 12:03 م
ضبط شخص بالقاهرة بحوزته سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواه" - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه  والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ(49,000)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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