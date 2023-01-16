ضبط شخص بالقاهرة بحوزته سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواه" - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ(49,000)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.