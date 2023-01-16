صافرات الإنذار تدوى بكييف.. وروسيا تسقط مسيرة أوكرانية فوق "سيفاستوبول"

كتب عبد الوهاب الجندى

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية الليلة، بحسب وسائل إعلام أوكرانية.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في منطقتي كيروفوغراد، ودنيبروبتروفسك، وكذلك الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيا ودونيتسك.

ووفق وسائل إعلام روسية، قال الحاكم، ميخائيل رازفوزاييف، إن طائرة بدون طيار أُسقطت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي قبالة سواحل مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم.

وكتب رازفوزاييف على تلجرام: "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار فوق خليج سيفاستوبول"، مضيفا أن جميع الخدمات تعمل كالمعتاد.