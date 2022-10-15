اليوم السابع
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شعبة الأرز: أنتجنا 7 ملايين طن هذا العام ومضارب القطاع الخاص دخلت المنظومة

السبت، 15 أكتوبر 2022 10:19 م
شعبة الأرز: أنتجنا 7 ملايين طن هذا العام ومضارب القطاع الخاص دخلت المنظومة أرز - أرشيفية
الأمير نصرى

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قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أراد أن يتحصل على مليون ونصف طن شعير، لكن حدث تأخير وتباطؤ من الفلاحين والمزارعين فى أن يوردوا المحصول بسبب اعتراضهم على السعر.
 
وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات فى مداخلة هاتفية على برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن فدان الأرز يتكلف من 14 إلى 15 ألف جنيه، وإنتاجه يصل إلى 23 ألف جنيه. 
 
وأوضح رجب شحاتة أننا قمنا بالإبلاغ عن إنتاج 2021 بأن المحصول لن يكفى، وتم تدارك الوضع فى المنظومة الجديدة وفتح مضارب القطاع الخاص وإعلان الوزير دخولها المنظومة، لافتا إلى أننا أنتجنا هذا العام 7 ملايين طن أرز. 
 
وذكر أنه بدأت مضارب القطاع الخاص الدخول فى المنظومة منذ الخميس الماضي، موضحا أنه: "عندما يورد الفلاح محصوله يحصل على ثمنه".

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