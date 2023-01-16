اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زيلينسكي: معركة دونباس أمر أساسي لتدمير القدرة القتالية للجيش الروسي

الإثنين، 16 يناير 2023 02:00 ص
زيلينسكي: معركة دونباس أمر أساسي لتدمير القدرة القتالية للجيش الروسي زيلينسكي
أ ش أ

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن المعركة من أجل منطقتي دونيتسك ولوهانسك مستمرة دون أي راحة وبدون توقف.

وقال زيلينسكي في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن روسيا جعلت معركة دونباس أساسية بالنسبة لها، وعلى الجانب الآخر فإن الجيش الأوكراني يعتبر معركة دونباس أمرًا أساسيًا لتدمير القدرة القتالية للجيش الروسي.

وأضاف زيلينسكي: "المعركة من أجل سوليدار وباخموت ومنطقة دونيتسك بأكملها ومنطقة لوجانسك مستمرة دون أي راحة وبدون توقف".

 


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دونباس

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اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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