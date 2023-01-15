وذكرت وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية أن القائمة تشمل المدون الروسي دميتري بوتشكوف والسياسي سيرجي ستانكفيتش والمنتج العام لقناة الدعاية التلفزيونية الروسية زفيزدا بوريس يانوفسكي والمقدمة التلفزيونية يانا رودكوفسكايا والممثل والمقدم التلفزيوني بوريس كورشيفنيكوف والناقد الموسيقي الروسي والصحفي سيرجي سوسيدوف وعالم الاجتماع يفجيني كوبات.



وأضاف المرسوم أن المواطنة الأوكرانية والمذيعة التلفزيونية السابقة ديانا بانتشينكو أدرجت في قائمة العقوبات.



وأوضح أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم ولمدة عشر سنوات.



وكان الرئيس الأوكراني قد فرض في وقت سابق عقوبات على 119 شخصية عامة روسية من بينهم عدد من المشاهير وثلاثة من مواطني أوكرانيا.