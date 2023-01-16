زراعة الإسكندرية: لم نصدر قرارات بمنع أى عضو هيئة تدريس من عمله

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية انه لم يصدر أى قرار سواء من الكلية أو الجامعة بمنع أى أحد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مطلقا من التدريس، وأن ما يتم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الـ 24 ساعة الماضية عارٍ تماما من الصحة.

وقالت فى بيان رسمى اليوم "تهيب بكل المهتمين بأمر الكلية سواء خريجين أو بعض أبناءنا الطلاب من تحرى الدقة فيما ينشر عن الكلية من أخبار وان يكون ذلك عبر القنوات الشرعية بالكلية سواء ادارة الكلية أو الاقسام العلمية أو شئون هيئة التدريس أو الموقع الرسمى للكلية|.

أكد الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد اليوم الاثنين على إنتظام إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتى من المقرر انتهاؤها يوم 26 يناير القادم، ووجه وكلاء الكليات بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب فى موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ إنتهاء أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد " نبيل"على ضرورة التصدى لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش، والإلتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان ووجه س بسرعة التحقيق في حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.

كما استعرض العقيد محمد عبد الله مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية خطة تطوير منظومة العمل للإدارة خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم زيارات خارجية لوحدات ومنشآت القوات المسلحة لتنمية الوعى العام لدى طلاب الجامعة وميكنة التسجيل بدورات التربية العسكرية بهدف التسهيل على الطلاب والنهوض بمنظومة العمل بأدارة التربية العسكرية.

كما اكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال إنعقاد مجلس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة المتابعة اليومية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى انطلقت داخل عدد من كليات الجامعة.

وطالب بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، وإلتزامهم بالقواعد المقررة.

وقال الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب انه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأكد على على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.