رئيس مدينة المحلة يتفقد أعمال استكمال تطوير مصنع المخلفات الصلبة

الغربية - عادل ضرة

تفقد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى استكمال أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة الجارى تطويره لزيادة القدرة التشغيلية للمصنع لاستيعاب المتولد اليومى للقمامة لمدينة المحلة ومراكزها والذى يعتبر خطوة هامة لتحسين منظومة النظافة.

ضمت أعمال التطوير العديد من الأعمال منها تطوير المبنى الإدارى الذى يضم مكاتب الموظفين و مبنى العمال الذى يضم العديد من الغرف التى يستفيد منها العاملين بالمصنع و إقامة خط جديد (تم تركيبه تحت إشراف شركة كورية) قادر على إنتاج السماد العضوى واستخراج المخلفات الصلبة كالأخشاب و المعادن والبلاستيك وغيرها وكذلك فصل RDF الذى يستخدم كوقود بديل بجانب ما تم تطويره فى الخطوط القديمة لرفع كفاءتها وتم تركيب أعمال الحماية المدنية (خزانات المياه وطفايات الحريق )، كما تم إقامة ورشة ميكانيكية متكاملة لمعدات المصنع يتم خلالها أعمال إصلاح الكاوتش وتغيير الزيوت وغيرها من أعمال الصيانة، وتم الإنتهاء من إقامة مظلات أمام خطوط التشغيل لوضع القمامة وأخرى للمعدات، كما تابع رئيس المدينة أعمال نقل القمامة من النقطة الوسيطة المجاورة للمصنع إلى محطة الترحيل.