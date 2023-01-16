حملات للمرور على المحلات فى مركز المحلة للتأكد من الالتزام بالأسعار

فريق المحافظات

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن لجنة ضبط الأسعار بالوحدات المحلية بقرى مركز المحلة تقوم بالمرور على المحال التجارية والأسواق يومياً، تحت إشراف نواب رئيس المدينة وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من مدى التزام التجار والباعة بالأسعار الرسمية.

وأضاف رئيس المدينة، أن مسئولى لجنة ضبط الأسعار بالوحدات المحلية بالتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة وضع تسعيرة رسمية مكتوبة ومعروضة للمواطنين موضحة لأسعار جميع السلع الموجودة بالمحلات التجارية المختلفة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء من خلال لجان المرور والتنبيه بمكبرات الصوت والإعلان فى المساجد وضرورة الالتزام بها فى حركة البيع مع المواطنين وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إلى جانب اللجان بفحص تاريخ صلاحية السلع لحماية المواطن من الغش التجارى والتواصل مع المواطنين للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار والمواعيد الرسمية للغلق.

على الجانب الآخر، تم تحرير 6 محاضر غلق لورش دوكو سيارات بقرى الهياتم ومحلة أبو على، وميكانيكي سيارات بمحلة أبو على، وورشة كهربائى سيارات بالعامرية، وكاوتش بمحلة حسن ومحل لبيع البويات بالعامرية.