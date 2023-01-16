رئيسة البرلمان الفرنسي: نسعى لإحلال السلام في جنوب القوقاز

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أكدت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون بيفيه أن بلادها تسعى إلى اتخاذ إجراءات لصالح عملية إحلال السلام في جنوب القوقاز، وتوحيد المجتمع الدولي لصالح الحل السلمي الذي يجب أن يشمل احترام سلامة أراضي أرمينيا، وكذلك ضمان حقوق وأمن سكان إقليم ناجورنو كاراباخ.



وقالت رئيسة البرلمان الفرنسي- في تصريح لوكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، اليوم الاثنين إن فرنسا تولي أهمية كبيرة لتنفيذ الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى إحلال السلام، وبشكل خاص فتح ممر لاتشين وإطلاق سراح أسرى الحرب الأرمينيين المحتجزين في أذربيجان.



وأشارت إلى أن زيارتها لأرمينيا برفقة وفد برلماني فرنسي؛ للتأكيد على تضامن فرنسا مع أرمينيا والشعب الأرميني، موضحة أن فرنسا أدانت بشدة إغلاق ممر لاتشين وكذلك الانتهاكات ضد وحدة أراضي أرمينيا، وأن فرنسا أرادت دائما العمل لصالح عملية إحلال السلام واستقرار الأوضاع في منطقة جنوب القوقاز لتصبح منطقة مستقرة.