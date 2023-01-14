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حياة كريمة ببنى سويف.. مركز شباب ووحدة طب أسرة في قرية قمبش 

السبت، 14 يناير 2023 01:30 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. مركز شباب ووحدة طب أسرة في قرية قمبش  جانب من الأعمال
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
 
وقال محمد جبر مسؤول مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف أن قرية قمبش تشهد  مشروع إحلال وتجديد المبنى الإداري بمركز شباب القرية، ضمن حزمة من المشروعات الجارى تنفيذها في قطاع الشباب والرياضة ، تتنوع ما بين إنشاء ملاعب وتجميلها وإضاءتها ورفع كفاءة وإحلال المباني الإدارية لمراكز الشباب.
 
واضاف محمد جبر ل اليوم السابع انه يجرى العمل فى  مشروع وحدة طب الأسرة بقمبش، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز ببا في القطاع الصحي، وذلك ضمن 23مشروعاً يجرى تنفيذها في القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والتي يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحي
 
وأشار محمد جبر أن القرية شهدت انشاء  مجمع خدمات قمبش والذي تم تنفيذه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (جزيرة ببا،طنسا،هلية،صفط راشين،سدس الأمراء) مشيراً إلى تنفيذ مشروع مجمع قمبش الزراعي والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى.
 
 

 


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