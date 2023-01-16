حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية.. صور

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة ، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وتنفيذا لذلك؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة أحمد عبد المجيد حملة مكبرة لتنفيذ عدة قرارات إزالة للعقارات المخالفة بجزء 13 حوش 9 جمعية الجمالية قرية أبيس الثانية، حيث تم خلال الحملة إزالة المباني والتحفظ على الأدوات المستخدمه فى المخالفة.

وقام حى العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء بدون ترخيص بقرية الوقاد عبارة عن مغسلة عشوائية بالطريق وأسوار وغرفتين بمساحة 30م والتحفظ على أبواب حديد وكذا إيقاف أعمال بدون ترخيص عبارة عن حوائط وأعمدة دور أرضى بقرية طيبة 1 بالنهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب بالإضافة الى فك شدة خشبية بقرية الكرنك نجع مطراوى والتحفظ على كمية من الأخشاب.

ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسي حملة إزالة فورية لحوائط بالدور السابع العقار الكائن بالهانوفيل وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهد حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال تشوين بالعقار الكائن بشارع ابو العرب سيدي بشر بحري والتحفظ على ونش وكذا إيقاف أعمال بدون ترخيص بالعقار الكائن شارع عبد الهادي الجزار والتحفظ على خلاطة فضلا عن إيقاف أعمال هدم داخل مطعم والتحفظ علي المعدات المستخدمة فى المخالفة بالإضافة إلي إيقاف أعمال تشوين بدور الميزان بشارع الطفوله السعيده والتحفظ علي كمية من الطوب وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة حالة تعدى علي الزراعات الجريسات مصرف 150 بقرية رحيم وكذا إزالة مبنى من الطوب الأبيض شارع قرطبة بالكينج.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أي مخالف.