حماية أموال الدولة.. دورة تدريبية لممثلى الشئون القانونية فى الإسماعيلية

كتب - السيد فلاح - صبرى غانم

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الأولى، للتعريف ببعض القوانين الهامة التي تحكم العمل بالدولة في مجال حماية أموال الدولة، لإدارات الشئون القانونية على مستوى محافظة الإسماعيلية، تحت عنوان "الحماية القانونية لأموال الدولة العامة والخاصة"، وذلك لرفع كفاءة أعضاء الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية التابعة لها والمديريات الخدمية، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمستشار أحمد سلامة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي.

حضر الجلسة الافتتاحية السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، ومستشاري هيئة قضايا الدولة، وخلال كلمته أكد السكرتير العام على تقدير محافظ الإسماعيلية للدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة، وتعاونها الوثيق في مجال تقديم التدريب اللازم لأعضاء الإدارات القانونية للتوعية ورفع الكفاءة لتحقيق الاستفادة من تنفيذ ما يتعلق بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة.

وتعد الحماية القانونية للأموال العامة في الدولة من أهم الموضوعات التي تعمل على تحسين وتطوير الكيان الاقتصادي الإداري في الدولة، كما أن الدول تحتاج إلى أموال لكي يسهل عليها استكمال المرافق الإدارية وتحقق الصالح العام وخدمة الدولة والأفراد، فالمال العام هو الوسيلة لتحقيق الغرض بالشكل الدقيق.

وتبرز أهمية حماية الأموال العامة التي أولت التشريعات الحديثة اهتمامًا خاصًا بها ووضعت لها قواعد ونصوص مؤمن بقائها وتحقيق الغرض المقصود منها، حيث أن حماية هذه الأموال هي حماية لاقتصاد الدولة، ولا أدل على ضرورة الحماية القانونية للأموال العامة في اتجاه المشروع الدستوري المعاصر في كثير من الدول نحو تشديد إجراءات حماية المال العام، والتأكيد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونًا لها من الضياع والتبدد.

وتستمر الدورة التدريبية والتي تنفذها المحافظة، لمدة ثلاث أيام يتناول فيها المحاضرين من مستشاري هيئة قضايا الدولة عدة موضوعات منها الرعاية التشريعية للمال العام والموظف العام ودور المؤسسات الرقابية في حمايتها، الحماية الجنائية لأملاك الدولة العامة والخاصة، دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون وحماية المال العام.



جانب من دورة تدريبية لممثلي الشئون القانونية (1)



دورة تدريبية لممثلي الشئون القانونية بمحافظة الإسماعيلية (3)



دورة تدريبية لممثلي الشئون القانونية بمحافظة الإسماعيلية (4)



جانب من دورة تدريبية لممثلي الشئون القانونية (2)



جانب من الحضور



دورة تدريبية لممثلي الشئون القانونية بمحافظة الإسماعيلية (7)



دورة تدريبية لممثلي الشئون القانونية بمحافظة الإسماعيلية (1)