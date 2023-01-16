حبس شخص متهم بالاتجار فى العملة بالموسكى 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة"، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة"، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة الموسكى.

وعثرت قوات الأمن بجوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول "يحتوى على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، كما تبين قيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالإشتراك مع أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.