جهود مكثفة لتنفيذ 8868 مشروعا خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام لـ محافظة البحيرة على أهمية مبادرة تطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة " والتي تعمل على تغيير شكل الحياة فى القرى الأكثر احتياجاً.

مضيفا ان محافظة البحيرة شهدت طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات وذلك بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتذليل كافة المعوقات.

جاء ذلك خلال إجتماع متابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ونسب تنفيذ المشروعات بمدن ومراكز المحافظة وتذليل المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأوضح السكرتير العام لمحافظة البحيرة أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي إهتماماً بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.

وتم خلال الإجتماع استعراض جهود شركات المرافق المختلفة والأعمال والإنشاءات المكلفين بتنفيذها، وكذا مراجعة الأعمال الجارية بالتنسيق مع شركات المرافق والمديريات الخدمية، حيث تم التوجيه، بدفع العمل والالتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى انضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الالتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة 8868 مشروعا فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42 قرية رئيسية ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.