جامعة السادات تدشن قافلة طبية فى قرية "سماليج" بالمنوفية ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

وذلك إستكمالاً للمشروع القومي "حياة كريمة" الذي تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، تأتي القافله الطبيه ضمن مبادرة حياه كريمه التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية في مطلع عام 2021والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشريه البيطرية والزراعية؛ وتأتي هذه المبادرة برعاية الدكتوره شادن معاوية، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور"خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئه، وإشراف المهندس حمدي الشامي، مديرعام خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضمت القافله العديد من العيادات من (باطنه وأطفال وعظام وجلديه وكذلك التحاليل الطبية).

ومن جانبها أشارت "معاويه" أن جامعة مدينة السادات تمكنت من ترك بصمه مؤثره إيجابية فى مراكز وقرى المنوفيه قويسنا الباجور منوف ضمن مبادرة حياه كريمه في مرحلتها الثانية؛ وذلك من خلال مشاركة العديد من القوافل الطبية واللجان المختلفه والمتنوعه،التي تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضي وتقديم العلاج لهم بالمجان.

ومن جانبه فقد أشاد "جعفر " عن سعادته البالغه لنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشروعات البيئيه التنموية، بعد إنتهاء المرحله الأولي والثانية من مبادرة حياه كريمه وأشاد بالآداء الرائع لفريق عمل القافله، وأثنى على مشاركتهم الفعاله والجهود المبذوله فى سبيل إنجاح القوافل، وبدء موسم جديد من المرحلة الثالثة من القوافل الشامله لخدمة أهالى القرى الأكثر إحتياجا في مراكز وقري المنوفية (بركة السبع، تلا ، شبين الكوم) ، كما أكد على إستمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للإستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دورية.

وفى سياق متصل، بلغ إجمالى الحالات 155 حالة، بواقع 32 حاله أطفال، 38 حاله باطنة، 18 حالة جلدية، 27 حاله تحاليل، 40 حاله عظام.