جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية أولاد سيف مركز بلبيس بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى اليوم قافلة بيطرية لقرية أولاد سيف ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة برعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد نفذت القافلة تحت إشراف الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى برئاسه الدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور هانى عطيه عبد الله.

حيث تم الكشف على 254 حالة حيوانات، 1961 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

حدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.