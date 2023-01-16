توقف محطة مياه أبوسليم ببنى سويف لحين الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط الطرد

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، توقف محطة مياه أبوسليم نظراُ لحدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي" 750مم "بالمحطة ،وتم رفع طاقة محطتى الأمريكى ومعصرة نعسان،مما يترتب عليه ضعف ضخ المياه بالأدوار العليا بمدينة بني سويف العاصمة وبعض القرى التي تعتمد على محطة أبوسليم المغذية لتلك القرى.

وأوضحت الشركة في بيانها ، أن تجرى الآن أعمال الإصلاح وتوفير قطع الغيار اللازمة من مخازن الشركة،حيث من المقرر أن تستغرق عملية الإصلاح من 6 إلى 8 ساعات، مؤكدة على بذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة الخدمة لطبيعتها، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،و الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.