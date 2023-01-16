تمركز معدات الشفط فى الجيزة استعدادا للأمطار.. وتوجيه تحذير عاجل للمواطنين

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رفع درجة الاستعداد فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافه للتعامل مع احتمالات هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية باستمرار وتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الجيزة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين والخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأكد المحافظ، على تمركز معدات الشفط وفرق العماله بالنقاط الساخنه التي تم تحديدها مسبقا والشوارع الرئيسية والحيوية ومطالع ومنازل الكباري والطرق الرابطه بين المراكز والقري مع توفير حملات مركزية يتم توجيهها الي النقاط التي بحاجه الى تدعيم للفرق والمعدات وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين وعدم تأثر الحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى وتسهيل حركة سيارات شفط مياه الأمطار بالطرق والإلتزام بتعليمات اللجان المرورية لتفادى التكدسات المرورية .

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والدلتا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.



تمركز معدات مياه الشرب في شوارع وميادين الجيزة



معدات مياه الشرب تتمركز في شوارع الجيزة