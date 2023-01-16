تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم على كنيسة في شرق الكونغو الديمقراطية

وكالات

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم خلال قداس الأحد، بكنيسة في كاسيندي شرق الكونغو الديمقراطية أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة 15 شخصاً، وفق ما نشرت "الشرق"

وكان متحدث عسكري في الكونغو الديمقراطية، قد قال عبر الهاتف إن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 16، الأحد، في هجوم بقنبلة، يشتبه في أن منفذيه من الإسلاميين المتشددين، على كنيسة بروتستانتية في مدينة كاسيندي شرق البلاد على الحدود مع أوغندا.

وقال المتحدث باسم الجيش أنتوني موالوشايي في بيان في وقت سابق إنه "عمل إرهابي" حصل في كنيسة في بلدة كاسيندي بمقاطعة شمال كيفو الواقعة على الحدود مع أوغندا المجاورة.

وأعلن موالوشايي في وقت لاحق أن خمس جثث نقلت إلى المستشفى بعد الانفجار، موضحا أنه هذه حصيلة أولية.

وقال جويل كيتوسا أحد شخصيات المجتمع المدني المحلي إن عدد القتلى ثمانية، وإن 27 شخصا آخرين جرحوا.