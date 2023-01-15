5 قتلى على الأقل فى انفجار قنبلة بكنيسة شرق الكونغو الديموقراطية

وكالات

أعلن جيش جمهورية الكونغو الديموقراطية مقتل خمسة أشخاص، اليوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة في كنيسة في إقليم شمال كيفو بشرق البلاد.

وما زالت ملابسات الهجوم غير واضحة، لكن المتحدث باسم الجيش أنتوني موالوشايي قال في بيان في وقت سابق إنه "عمل إرهابي" حصل في كنيسة في بلدة كاسيندي بمقاطعة شمال كيفو الواقعة على الحدود مع أوغندا المجاورة.

وأعلن موالوشايي في وقت لاحق لصحافيين أن خمس جثث نقلت إلى المستشفى بعد الانفجار، موضحا أنه هذه حصيلة أولية.

وقال جويل كيتوسا أحد شخصيات المجتمع المدني المحلي إن عدد القتلى ثمانية، وإن 27 شخصا آخرين جرحوا.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من حصيلة الضحايا من مصدر مستقل.

ولم يتضح على الفور من نفذ الهجوم.

وقال موشايي إن مشتبها به كينيا اعتقل.

واتهمت وزارة الاتصالات في جمهورية الكونغو الديموقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي، القوات الديموقراطية المتحالفة بتنفيذ الهجوم.

وكان الناطق باس الجيش صرح أن "الأجهزة الأمنية سيطرت على المكان وتم إجلاء الجرحى إلى منشآت صحية" من المنطقة التي تشهد أعمال عنف دامية لمجموعات مسلحة منذ سنوات.