تموين الغربية تضبط سلعا غذائية فاسدة ورنجة منتهية الصلاحية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة، وكميات كبيرة من الرنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف المرور على النقاط الارتكازيه لتجار السلع الغذائية، لضبط الأسعار والتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار، وتوفير السلع الغذائيه بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياه كريمه بمكافحه ارتفاع الأسعار.

وتشكلت حملة مكبرة مسائية والدفع بسيارات المديرية والإدارات التابعة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة، وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن سلع غذائية بدائرة مركز كفرالزيات والتحفظ على 14.5 طن سلع غذائية زيت، دقيق، ملح، مكرونه أنواع مختلفه بغرض الاحتكار وغلاء الأسعار، كما تم تم ضبط 250 صندوق رنجه مدخنه غير صالحه للاستهلاك الادمى بـ3 مصانع تدخين الرنجه بكفرالزيات.