تموين الغربية تضبط سلعا غذائية فاسدة ورنجة منتهية الصلاحية

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة، وكميات كبيرة من الرنجة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف المرور على النقاط الارتكازيه لتجار السلع الغذائية، لضبط الأسعار والتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار، وتوفير السلع الغذائيه بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياه كريمه بمكافحه ارتفاع الأسعار.
وتشكلت حملة مكبرة مسائية والدفع بسيارات المديرية والإدارات التابعة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة، وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن سلع غذائية بدائرة مركز كفرالزيات والتحفظ على 14.5 طن سلع غذائية زيت، دقيق، ملح، مكرونه أنواع مختلفه بغرض الاحتكار وغلاء الأسعار، كما تم تم ضبط 250 صندوق رنجه مدخنه غير صالحه للاستهلاك الادمى بـ3 مصانع تدخين الرنجه بكفرالزيات.
وضبط 56 عبوه منشط جنسى بداخل محل عطاره مزاولة مهنة الصيادلة بدون ترخيص، وضبط سلع منتهيه الصلاحية بكمية وقدرها 600 عبوه مواد غذائية مختلفه الأنواع بداخل سوبر ماركت، كما تم ضبط 10 شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 %زنه 50كجم للجوال بداخل منخل بغرض تدويرها واعادتها مره اخرى فى السوق السوداء والتربح الغير مشروع من وراء ذلك.
كما ضبط 30 جوال مكرونه زنه الواحده 20كجم بإجمالى 600كجم مكرونه مجهوله المصدر، وضبط تاجر تموينى قام بتجميع سلع تموينيه بمبلغ وقدره 11 ألف جنيه بقصد التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعه، و ضبط تاجر تموينى قام بتجميع سلع تموينيه بمبلغ وقدره 7500 جنيها بغرض التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعه، وضبط عدد 12 شكاره دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5 %زنه 50 كجم تجميع بغرض إعاده بيعها فى السوق السوداء.
وضبط 7 كجم شاى ليبتون مجهول المصدر، وتحرير 13محضر ضد تجار بقاله تموينى لعدم ممارسة النشاط أثناء مرور الحملة، وتحرير 30 محضر عدم اعلان عن الاسعار لمحال بقاله جمله وقطاعي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك والعرض على النيابة العامة.
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