202 مدرسة جاهزة بالبحر الأحمر لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد اليوم

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن جاهزية 202 مدرسة بالمحافظة للعام الدراسى الجديد المقرر له أن ينطلق اليوم الأحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أن تم التأكيد على جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب فى أول أيام العام الدراسى، حيث تم تنظيف جميع المدارس ومحيطها، وكذلك تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس وزراعة الأشجار بالتعاون بين رؤساء المدن ومديرى الإدارات التعليمية لظهور المدارس فى أبهى صورها.

وتابع: أنه تم توفير الأثاث اللازم، وعمل النشرات اللازمة لسد العجز حيث اتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب، وتم توجيه المعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة، وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس.

كما تم التأكيد على تشغيل الأغانى الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء "الفسحة" المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقاً للقرار الوزارى المنظم لذلك.

وأشار وكيل التعليم إلى أنه قد سبق وعقد سلسلة اجتماعات بالقيادات التعليمية بالمحافظة مع مديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، وموجهى العموم الأوائل وجميع المعنيين لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة، وكذلك فرق العمل من الإدارات النوعية ولجان المتابعة لرصد ومتابعة الانتهاء من تجهيزاتها ووضع الحلول المُثلى والسريعة لأى مشكلة طارئة.