تعليم أسيوط: 87 لجنة تستقبل 28 ألف طالب بالثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات

اسيوط- ماهر البهنساوى

انتظم طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة أسيوط فى لجان الامتحانات اليوم الإثنين بإجمالي 28376 طالبا وطالبة موزعين على 87 لجنة منهم 15752 طالبا وطالبة علمى علوم، و2003 طالب وطالبة علمى رياضة ، و9622 طالبا وطالبة أدبي وسط إجراءات وقائية وتأمينية مشددة وانتشار رجال الشرطة أمام وفي محيط اللجان الامتحانية .

وقال محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، فى بيان له، إنه جرى تجهيز لجان الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف دسوقى أن عدد المراقبين 6078 مراقب منهم 4749 ذكور و1329 اناث وعدد الاستراحات للمراقبين 22 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة ، لافتًا إلى إنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد ،بعض مقار لجان امتحانات الثانوية ومقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط "أ" واستراحة الملاحظين والمشرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021/2022، حيث بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بحى شرق.

كما تفقد مقر استراحة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بمدرسة الحمراء الإعدادية بنات بحى شرق وشاهد التجهيزات النهائية بها وتوفير كافة سبل المعيشة بها لإقامة رؤساء اللجان ونوابهم بها مشددًا على توفير كافة الاحتياجات لهم واستمرار منظومة التطهير والتعقيم بصفة يومية بها.