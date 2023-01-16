تعرف على السيارات المرخصة من حيث نوع الوقود خلال ديسمبر 2022

كتبت : أماني سمير

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة للتأمين الإجباري أن عدد السيارات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود (زيرو ومستعمل) التي تم ترخيصها والتأمين عليها خلال ديسمبر 2022 قد سجل حوالي 389032 مركبة من بينها 169 مركبة تعمل بالكهرباء و266341 تعمل بالبنزين و100154 تعمل بالسولارو 10038 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و64 مركبة تعمل بالغاز الطبيعى.

جدير بالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر نوفمبر 2022 قد أكدت أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 24737 مركبة، وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1975 مركبة موديل 2020 و4837 مركبة موديل 2021و11824 مركبة موديل 2022 و6101 مركبة موديل 2023.

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 7300 سيارة ملاكي من بينها 158 سيارة موديل 2020 و115 سيارة موديل 2021 وحوالي 3319 سيارة موديل 2022 و3708 سيارات موديل 2023.

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14172 من بينها 1718 موديل 2020 و4539 موديل 2021 و7437 دراجة موديل 2022 و 478 دراجه نارية موديل 2023.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 2073 سيارة من بينها 29 سيارة نقل موديل 2020 و85 سيارة نقل موديل 2021 وحوالي 548 موديل 2022 و 1411 سيارة نقل موديل 2023 .

ومقارنة بتقرير شهر نوفمبر2022 نجد أن أعداد السيارات (زيرو ومستعمل) قد سجلت 380141 مركبة من بينها 214 مركبة تعمل بالكهرباءو263185 تعمل بالبنزين و96794 تعمل بالسولار10278 والتي تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي حواليو65 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي .

جدير بالذكرأن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر 2022 أكدت أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 28036 مركبة وأكد التقرير أن إجمالي المركبات التيصدرت لها وثائق تأمينية 2360مركبة موديل2020 و5911مركبة موديل 2021و13033مركبةموديل 2022و6033 مركبة موديل 2023.

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8128 سيارة ملاكي من بينها 141سيارة موديل 2020 و124 سيارة موديل 2021و3999 سيارة موديل 2022 و3864 سيارة موديل 2023.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 16349 من بينها2137 موديل 2020 و5564موديل2021و8578دراجة موديل 2022 و70 دراجة نارية موديل 2023 .

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 2379 سيارة من بينها 25 سيارة نقل موديل 2020 وحوالي 112 سيارة نقل موديل 2021 و579 موديل 2022 و1663 سيارة نقل موديل 2023.