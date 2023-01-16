تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و693 شاحنة و47 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و329 شاحنة و31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و364 شاحنة و16 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن و237 شاحنة و723 راكبا.

واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1271 راكبا بموانيها .