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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 15 يناير 2023 01:02 م
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة، ومتنوعة ، 598 شاحنة و 32 سيارة.
 
و شملت حركة الواردات 5 الاف طن بضائع، و325 شاحنة و 21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 الاف طن بضائع ، 273 شاحنة و 11 سيارات، و يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين دليلة والحرية ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس ،دليلة والحرية.
 
بينما تم تداول 1950 طن بضائع عامة ومتنوعة 181 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .
 
بينما كان أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أمس السبت أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 757 شاحنة و400 سيارة.
 
 

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