تحرير 74131 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 74131 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 10784 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 417 مخالفة السير بدون تراخيص ودراجة نارية مخالفة، و23 مخالفة موقف عشوائى و38 مخالفة شروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.